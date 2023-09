Verstappen: Muss er morgen am Podium knutschen?

Auf eine Neuerung wird beim Großen Preis von Japan am Sonntag ein besonderes Augenmerk gelegt werden - der Pokal. Denn: Zum ersten Mal in der Geschichte der Formel 1 und auch weltweit wird es einen Technik-Pokal geben. Bei diesem sollen, wenn man in küsst, mehrere Lichter angehen, sodass nicht nur der Sieger des Rennens strahlt, sondern auch der Pokal.

Hintergrund für das Novum in der Königsklasse des Motorsports ist der Sponsor des Rennens: Lenovo.

The Japanese Grand Prix will have the world's first ever 'kiss activated' trophies



The trophies will activate the lights of the national flag of the winning driver when kissed. ????????????



