Verstappens 200.: Red Bull feiert Jubiläum in Ungarn

Max Verstappen bestreitet in Ungarn seinen 200. Grand Prix für Red Bull. Während Mercedes mit Russell und Antonelli plant, sorgt Cadillac für Spekulationen am Fahrermarkt.

Der Große Preis von Ungarn am Sonntag (15 Uhr/live ORF1 & Sport24-Liveticker) wird für Max Verstappen ein besonderes Rennen. Der Niederländer bestreitet seinen 200. Grand Prix im Overall von Red Bull Racing. Seit seinem Einstieg 2016 hat er vier WM-Titel geholt und mehrere Rekorde aufgestellt. Trotz durchwachsener Saison bleibt er dem Team treu. Laut Helmut Marko wird Verstappen auch 2026 für Red Bull fahren.

Mercedes bleibt seinem aktuellen Fahrerduo treu

Verstappens Verbleib schließt einen Wechsel zu Mercedes aus. Dort sollen George Russell und Kimi Antonelli auch künftig für die Silberpfeile fahren. Teamchef Toto Wolff zeigte sich zuletzt optimistisch, eine Einigung mit Russell zeitnah bekanntzugeben. Auch Antonelli soll trotz anfänglicher Schwächen weiter im Cockpit bleiben.

Stabilität bei McLaren und Ferrari

Bei McLaren und Ferrari sind keine Veränderungen zu erwarten. Beide Teams haben ihre Fahrer langfristig gebunden. Zwar liefern sich Oscar Piastri und Lando Norris ein enges teaminternes Duell – sie liegen nur 16 Punkte auseinander – doch ein Bruch erscheint derzeit unwahrscheinlich.

Perez vor möglichem Comeback

Für 2026 drängt mit Cadillac ein elfter Rennstall in die Formel 1. Sergio Perez, 2023 bei Red Bull ausgemustert, ist einer der Kandidaten. Der 35-Jährige bringt viel Erfahrung und Sponsorengelder mit. Auch Valtteri Bottas wird als Anwärter gehandelt. Zusätzlich sind noch je ein Platz bei Red Bull Racing und Alpine offen – ebenso wie beide Cockpits bei den Racing Bulls.

Piastri kehrt an Erfolgsort zurück

Oscar Piastri feiert in Mogyorod ein kleines Jubiläum: Vor einem Jahr gewann er hier seinen ersten Grand Prix – vor Norris und Hamilton. Nach seinem Sieg in Belgien am vergangenen Sonntag zeigt sich der Australier erneut siegessicher: "Es ist immer ein tolles Wochenende. Eine tolle Stadt und eine coole Strecke", sagte er.

Verstappen will im Qualifying glänzen

Nach einem enttäuschenden Belgien-Rennen setzt Verstappen auf Fortschritte. "Der Hungaroring war nicht immer unsere stärkste Strecke", sagte er. "Aber wir werden aus dem Rennen lernen. Der technische zweite Sektor gefällt mir, aber Überholen ist schwierig – also müssen wir im Qualifying vorne dabei sein."

