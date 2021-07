Vorbildlich: Vettel wurde nach Rennen zum Müllmann

Der GP von Großbritannien lief für Sebastian Vettel alles andere als rosig. Er musste in der Mitte des Rennens seinen Aston Martin abstellen - keine Punkte!

Ein positives Zeichen setzte der Deutsche aber dennoch. Nach dem Rennen ließ er es sich nicht nehmen, zusammen mit Fans und Personal, bei der Müllentsorgung zu helfen. Vettel engagiert sich immer wieder für Umweltschutz. Mit dieser Aktion hinterließ er zweifelsohne seinen grünen Fußabdruck.

After a tough race, Sebastian Vettel stayed behind with a group of fans to help the clear-up at Silverstone ❤️ pic.twitter.com/16EIzzHVAL

„Sonntagabend in Silverstone. Das Großbritannien-Wochenende ist vorbei“, schreibt sein Rennstall Aston Martin via Twitter. Und ergänzt: „Aber für Seb endet das Rennen um den Planeten nie.“ Auf Fotos sieht man, wie Vettel den zurückgeblieben Müll auf den Tribünen einsammelte.

Eine Aktion, für die er sehr viel Lob erntet. "Die Welt braucht mehr Leute wie Seb", schreibt eine begeisterte Userin. „So eine tolle Sache von Seb und denen, die ihm geholfen haben“.

Sunday evening at Silverstone. The #BritishGP weekend is over.



But for Seb, the race for the planet never ends. ???? pic.twitter.com/XLHfDQYqL2