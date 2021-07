Verstappen aus Krankenhaus entlassen

Nach seinem heftigen Unfall beim Grand Prix von Großbritannien hat Formel-1-WM-Spitzenreiter Max Verstappen nicht mit Kritik gespart. Er sei okay, verriet der Red-Bull-Pilot am Sonntagabend in den Sozialen Medien. "Sich die Feierlichkeiten anzusehen, während man noch im Krankenhaus ist, ist respektloses und unsportliches Verhalten", schrieb der Niederländer weiter. Die in seinen Augen zu geringe Strafe gegen seinen Rivalen Lewis Hamilton "hilft uns nicht weiter". Der spätere Silverstone-Sieger Hamilton habe ein "gefährliches Manöver" auf der Strecke gezeigt. "Ich bin sehr enttäuscht, dass ich so rausgenommen wurde", schrieb Verstappen.

Um kurz vor Mitternacht war es dann soweit. Max konnte das Krankenhaus mit Vater Jost an der Seite verlassen. "Alle Checks waren okay - danke für die zahlreichen Genesungswünsche" twitterte Verstappen.

Cleared from the hospital after all the checks were ok. Thank you to everyone for all the nice messages and best wishes ???????? pic.twitter.com/zBlfbQ8uh4