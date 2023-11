Wolff: "Dieses Auto verdient es nicht, ein Rennen zu gewinnen"

Wolff: Mercedes-Auto "verdient es nicht, ein Rennen zu gewinnen"

Sao Paulo. Mit einer gnadenlosen Abrechnung ließ Mercedes-Boss Toto Wolff nach der neuerlichen Pleite seiner Silberpfeile in Brasilien aufhorchen. Seine Piloten (Hamilton in Sao Paulo 8., Russell out) nahm Wolff ausdrücklich in Schutz: „Ich kann nur mit den beiden mitfühlen, dass sie so ein erbärmliches Ding fahren müssen. Das Auto ist fast so gefahren, als ob es auf drei und nicht auf vier Rädern fahren würde.“

Einmal in Rage, legte Wolff nach: „Dieses Auto verdient es nicht, ein Rennen zu gewinnen.“ Bereits vor dem Start in Brasilien hatte sich Mercedes von Technik-Chef Mike Elliott getrennt. Wolffs letzte Hoffnung: „Wir müssen schauen, dass wir irgendwie zurückkommen in den letzten beiden Rennen.“ Doch angesichts der Silberpfeil-Probleme wäre ein Silberpfeil-Sieg in dieser noch sieglosen Saison fast ein Wunder … P.S.: Den bislang letzten GP-Sieg hatte Mercedes vor knapp einem Jahr gefeiert, am 13. November 2022 gab’s sogar einen Doppelsieg: George Russell triumphierte vor Hamilton. Davon können die Silberpfeile zurzeit nur träumen.