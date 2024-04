Zerbricht Red Bull vor Miami Grand-Prix?

Mercedes will Verstappen, Chef-Designer Newey flirtet mit Ferrari

Der Transfer-Wirbel bei Red Bull scheint kein Ende zu nehmen. Nachdem die letzten Wochen bereits über die Zukunft von Weltmeister Max Verstappen spekuliert wurde, ist nun klar: Nicht nur seinen Star-Piloten könnte der österreichische Rennstall bald verlieren, denn auch Chefdesigner Adrian Newey, denkt über einen Wechsel nach.

Newey hat Wunsch für Ferrari zu designen

20 Jahre lang stand Newey im Dienste von Red Bull. Dabei pf legte er vor allem zu Christian Horner eine enge Freundschaft. Der Skandal rund um den Teamchef, bei dem eine Mitarbeiterin ihm unangemessenes Verhalten vorgeworfen hatte, änderte dies jedoch. Der Star-Designer, der auch schon mit Williams und McLaren erfolgreich gewesen war, soll nun die Bullen verlassen wollen. In der Vergangenheit erzählte der Brite bereits, er bedaure es, nie mit Ferrari oder Stars wie Fernando Alonso oder Lewis Hamilton zusammengearbeitet zu haben. Es ist also nicht verwunderlich, dass Newey bereits Kontakt zur Scuderia aufgenommen haben soll. Der 65-Jährige soll außerdem am Flughafen von Bologna gesichtet worden sein -nicht weit entfernt hat der italienische Rennstall seinen Sitz in Maranello. Mit Rekordweltmeister Hamilton, der ab nächstem Jahr für Ferrari fährt, würde Newey sich mit einem Wechsel sogar zwei Wünsche erfüllen. Obwohl der Vertrag des "Design-Gurus" noch bis 2025 geht, wäre ein vorzeitiger Abschied denkbar.

Jos Verstappen und Berater sind startklar

Auch um Max Verstappen muss Red Bull weiterhin zittern. Mercedes soll dem dreifach Weltmeister 150 Millionen Euro inklusive Prämien pro Jahr bieten. Die Gespräche mit dem Niederländer, so wie dessen Vater Jos und Berater Raymond Vermeulen könnten bereits beim nächsten Grand Prix in Miami (Sonntag, 5. Mai) stattfinden. Die Silberpfeile sollen ebenfalls Verstappens engen Vertrauten RB-Mastermind Helmut Marko zu einem Weggang bewegen wollen. Die nächsten Tage werden also für das Schicksal von Red Bull entscheidend sein.