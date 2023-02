Felix da Costa gewinnt Formel-E-Premiere in Kapstadt

Der Portugiese Antonio Felix da Costa hat die Premiere der Formel E in Kapstadt gewonnen.

Der 31-jährige Porsche-Pilot siegte am Sonntag nach einem sensationellen Überholmanöver gegen Jean-Eric Vergne aus Frankreich. Für den Formel-E-Meister von 2019/20 war es der achte Rennsieg in der vollelektrischen Serie, sein erster in dieser Saison. Sein deutscher Teamkollege Pascal Wehrlein schied aus, führt die Meisterschaft nach fünf Rennen aber weiterhin an.

Der Deutsch-Österreicher Maximilian Günther krachte im Kampf um einen Podestplatz in die Streckenbegrenzung und kam nicht ins Ziel.