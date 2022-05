Das Formel-E-Team Mercedes wird nach seinem Ausstieg mit Ende dieser Saison von McLaren übernommen.

Das gab der britische Rennstall am Samstag bekannt. Die "Silberpfeile" haben 2021 beide Titel gewonnen, in der Fahrer-WM setzte sich der Niederländer Nyck de Vries durch. Nun will sich Mercedes ganz auf die Formel 1 konzentrieren. 2023 wird die Formel E in ihre neunte Saison gehen, wobei eine "Gen3"-Ära mit effizienteren Autos mit Geschwindigkeiten bis 320 km/h starten soll.