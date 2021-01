Grosjean ist seinen Hand-Verband los

Exakt 44 Tage nach dem schockierenden Unfall von Romain Grosjean beim Rennwochenende in Bahrain ist der ehemalige Haas-Pilot seinen Verband an der stark verbrannten linken Hand endlich los.

Der Franzose postet Stolz auf Instagram ein Foto, wie er ohne Verband seine Katze hält. Der 34-jährige schreibt dazu: „Meine Hände sind endlich wieder da und Petrus ist nicht allzu unglücklich darüber. Es ist noch nicht wirklich hübsch, also swipet bitte nicht nach rechts, wenn euch nicht danach ist.“

Der dreifache Vater hatte auf Social Media viel über den Heilungsprozess seiner Hand berichtet, zeigte immer wieder Fotos von Behandlungen und den Wunden. Vergangene Woche schrieb er stolz: „Mein Ehering ist endlich wieder drauf“.

Beim Großen Preis von Bahrain Ende November war Grosjean mit seinem Rennwagen in der ersten Runde von der Strecke abgekommen und in eine Leitplanke gecrasht. Der Bolide fing sofort Feuer. Erst nach 27 Sekunden entkam Grosjean den Flammen. Er erlitt nur Verbrennungen an den Händen, blieb ansonsten unverletzt.