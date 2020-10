Hamilton nimmt Pole in Imola ins Visier

Mercedes kann sich morgen in Imola den Rekord-Titel sichern. Ob sich Hamilton die Pole sichern kann, zeigt sich heute, ab 14.00 Uhr im Qualifying.

Imola. Mercedes hat den Titel-Sekt eingekühlt! Die „Silberpfeile“ stehen vor dem erneuten Gewinn der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft. Macht Red Bull morgen in Imola nicht 34 Punkte auf Lewis Hamilton und Valtteri Bottas gut, ist die Entscheidung bereits vier Rennen vor Saisonende gefallen. Auf das Werksteam aus dem Daimler-Konzern wartet somit der siebente Titel in Folge – das hat in der langen Geschichte der Rennserie kein Team davor je geschafft.

»Rekorde sind da, um gebrochen zu werden«

„Es ist, wie es Michael (Schumacher, Anm.) oft gesagt hat: Rekorde sind dazu da, um gebrochen zu werden“, meinte Mercedes-Boss Toto Wolff zuletzt. Die Fahrer-WM kann sich Leader Hamilton in Imola noch nicht sichern – rechnerisch ist das erst in zwei Wochen in Istanbul möglich. Beim GP der Emilia-Romagna will sich der Mercedes Star morgen aber den Matchball für den Rekord-Coup holen.

Hamilton kämpft heuer um seinen siebenten Titel und würde damit die Bestmarke von Michael Schumacher einstellen. Den Sieg beim letzten GP in Imola 2006 feierte ausgerechnet „Schumi“. Heute (14 Uhr) greift Hamilton nach der Pole – und morgen nach dem neunten Saisontriumph!