Hamilton vier Kilo dünner nach Corona-Erkrankung

Formel 1 Champion Lewis Hamilton zeigt auf Instagram seinen Fans, wie viel Gewicht er durch seine Covid19-Erkrankung verloren hat. Der 35-jährige arbeitet daran, wieder in Form zu kommen.

Der Brite Lewis Hamilton wurde durch die Corona-Erkrankung hart getroffen. Die Folge seiner Infektion nach dem Bahrain-GP spürt er noch bis heute.

„Ich hab in den vergangen zwei Monate sechs Kilogramm an Gewicht verloren, mindestens vier davon wegen Corona. Ich hab so viel Muskelmasse eingebüßt“, schreibt der siebenfache Formel-1 Weltmeister auf seiner Instagram Seite.

Fange bei null an

Dem Weltmeister geht es mittlerweile wieder gesundheitlich gut. Doch Muskulatur wieder aufzubauen, sei hart. „Ich starte bei null mit dem Wiederaufbau, um wieder zu Kräften zu kommen. Spaß macht das nicht“, so Hamilton.

Schon beim letzten Rennen der Saison in Abu Dahbi sprach er über die Widrigkeiten, die seine Corona-Erkrankung mit sich brachten. Vor Rennstart klagte er über Müdigkeit und Atemprobleme.

Am Ende reichte es für den dritten Platz beim Saisonfinale. „Der Grand Prix war unglaublich hart, ich war selten nach einem Rennen so fertig. Es kommt nicht oft vor, dass ich wirklich froh bin, die Zielflagge zu sehen, aber heute war das so“, meinte der Brite gegenüber der Presse.

Aber Aufgeben kommt für den 35-Jährigen aber nicht in Frage, wie er in seiner Instagram-Nachricht versichert.