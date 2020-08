Hamilton will Rache an Verstappen

Mit Wut im Bauch will sich ­Hamilton an Silverstone-Sieger Verstappen revanchieren. Das Qualifying zum F1-GP von Spanien heute ab 15:00 Uhr im oe24-Liveticker.

Barcelona. Im ersten England-GP vor zwei Wochen rettete Lewis Hamilton mit nur drei Reifen seinen dritten Saisonsieg ins Ziel, in der zweiten Silverstone-Auflage musste sich der WM-Favorit Red-Bull-Star Max Verstappen geschlagen geben. Der Holländer siegte dank top Reifen-Strategie und will am Sonntag (15.10 Uhr, ORF 1 live) in der Hitze von Barcelona nachlegen.

Aus für Party-Modus. Mercedes tüftelt mit Hochdruck am Reifen-Problem (je heißer, desto schlimmer). Im Freitag-Training in Barcelona fuhren Bottas (Vormittag) und Hamilton (Nachmittag) Bestzeiten. Im Qualifying (Samstag, 15 Uhr) dürften die schwarzen Silberpfeile ebenfalls unschlagbar sein. Nach dem Spanien-GP soll damit Schluss sein.

Die FIA verbietet den „Party-Modus“ (Extra-Boost für eine schnelle Runde). Hamilton sauer: „Das ist nicht der erste Versuch, uns einbremsen zu wollen.“ Lewis will auf der Strecke zurückschlagen.