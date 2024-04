Hirscher: "Die Enduro steht aufgetankt in meiner Garage"

Wird Marcel Hirscher (35) am 2. Juni zum dritten Mal das Red Bull Erzbergrodeo in Angriff nehmen? Gestern reagierte das Management der Ski-Legende auf die oe24-Story („Rätselraten um Hirscher“).

„Die Enduro steht aufgetankt in der Garage“, lässt Hirscher ausrichten, nur befinde er sich aktuell noch im Ski-Modus. Mehrmals pro Woche schnallt der Rekord-Weltcup-Sieger gemeinsam mit Van-Deer-Mitgründer Dominic Tritscher Ski an. Das Marketing-Mastermind der Hirscher-Skifirma erklärt: „Auch wenn es wärmer ist als in den letzten Jahren: Wir fahren bis zum 1. Mai Ski.“ Nach der dritten Verkaufs-Saison für Van Deer müsse man die Pisten nützen, um zu testen.

Warum Top-50-Platz beim Erzberg-Prolog heuer so wichtig ist

Körperlich ist Hirscher, wie Tritscher versichert, „in einer top Verfassung“. Die Tage des Rekord-Weltmeisters starten frühmorgens auf der Ski-Piste oder im Gym. Zwischen Office-Stunden stehen am Nachmittag Rad-Einheiten am Programm. Deswegen sollte es kein Problem sein, in die Geländemotorrad-Vorbereitung zu starten. Ob sich Hirscher allerdings die Erzberg-Strapazen in diesem Jahr antut, ist noch offen.

Der Prolog für das Hard-Enduro-Spektakel startet am 31. Mai. Die besten 500 dürfen am 2. Juni in 50er-Böcken das eigentliche Erzbergrodeo in Angriff nehmen. Nach Prolog-Platz 53 im Vorjahr hofft Hirscher, es erstmals in die Top 50 zu schaffen. Nur wer aus der 1. Reihe startet, hat realistische Chancen, es ohne Stau über die heuer vorverlegte Schlüsselstelle „Carl‘s Dinner“ zu schaffen. (okk)