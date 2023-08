KTM-Party in Moto2 und Moto3 in Spielberg

Im Rahmen des Österreich-Grand-Prix der Motorrad-Elite in Spielberg hat der heimische Hersteller KTM in den kleineren Klassen ausgezeichnete Ergebnisse eingefahren.

In der Moto3 feierten der Türke Deniz Öncü und der Spanier Daniel Holgado am Sonntag einen Doppelsieg für die Orangenen aus Mattighofen, in der Moto2 verpasste Pedro Acosta aus Spanien als Zweiter beim Sieg des Italieners Celestino Vietti nur knapp einen weiteren KTM-Heimsieg auf dem Red Bull Ring.

Der 19-jährige Acosta, der bereits einen MotoGP-Vertrag bei KTM für nächste Saison in der Tasche hat, baute seine WM-Führung trotzdem aus. Die Auslaufrunde nach der Zieldurchfahrt beendete das KTM-Supertalent nach einem kurzen Zwischenstopp mit einer Lederhose bekleidet. Öncü setzte sich indes in einem dramatischen Moto3-Fotofinish um fünf Tausendstelsekunden vor WM-Spitzenreiter Holgado durch. Der Japaner Ayumu Sasaki (Husqvarna) war vor der letzten Kurve noch in Führung gelegen und musste sich mit dem dritten Platz begnügen.

In den Rennen des Red Bull MotoGP Rookies Cups verfehlten die beiden rot-weiß-roten Talente aus Oberösterreich die Spitzenplätze deutlich. Jakob Rosenthaler (17) wurde am Samstag 14. und schied am Sonntag aus, genauso wie Leo Rammerstorfer (19), der sich tags zuvor mit Rang 21 begnügen musste.