Habsburg brennt auf Klassiker von Le Mans

Am Samstag steigt das legendäre 24-Stunden-Rennen - mit Ferdinand Habsburg.

24 Stunden, Vollgas, 24 Stunden Spannung pur - Le Mans gilt nicht umsonst als das legendärste Langstreckenrennen der Welt. Seit 1923 wird auf dem Circuit des 24 Heures südlich der Stadt gefahren. Veranstalter des Events ist seit jeher der Automobile Club de l'Ouest, der größte Automobilklub Frankreichs. Bereits mehrmals fand das Rennen mit österreichischer Beteiligung statt, auch heuer ist ein heimischer Fahrer am Start.

Ein äußerst klingender Name: Ferdinand Habsburg, Urenkel des letzten Kaisers der Monarchie.

Habsburg: »Bin bereit, dass Traum wahr wird«

Der 24-Jährige ist in der Motorsportszene kein Unbekannter mehr. Bereits in der Formel 3 setzte er eine Duftmarke ab, in der DTM reichte es 2019 aber nur für den letzten Platz. Seither ist Habsburg auf der Langstrecke für WRT unterwegs. Auch über 24 Stunden saß er in Spa und Daytona bereits im Wagen, Le Mans wird nun der bisherige Höhepunkt. "Ich bin so was von bereit, dass dieser Traum wahr wird. Die Tests sind vorbei, jetzt liegt mein ganzer Fokus darauf, in Le Mans ins Auto zu kommen", schrieb Habsburg auf Twitter.

Qualifying am Mittwoch LIVE auf Eurosport

Erstmals gefordert ist er in der Klasse LMP2 heute Abend: Um 18.45 Uhr (LIVE Eurosport) steigt das Qualifying. Der Startschuss für den Klassiker fällt dann am Samstag um 15 Uhr, Eurosport und RTL Nitro übertragen 24 Stunden live.