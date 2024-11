Bagnaia erzwingt mit Sprint-Sieg in Barcelona MotoGP-WM-Showdown

Die Entscheidung in der MotoGP-WM fällt im letzten Rennen der Saison.

Weltmeister Francesco Bagnaia reduzierte seinen Rückstand auf WM-Leader Jorge Martin im Sprint-Rennen des Finales von Barcelona auf 19 Zähler. Der Italiener raste am Samstag souverän auf Platz eins und profitierte noch von einem Überholmanöver von seinem Ducati-Teamkollegen Enea Bastianini, der den bei Pramac ebenfalls auf einer Ducati sitzenden Martin in der Schlussrunde auf den dritten Rang verdrängte.

Der vor seinem ersten WM-Titel stehende Spanier hat vor dem Grand Prix von Katalonien am Sonntag (14.00 Uhr/live ServusTV, Sky) noch alle Trümpfe in der Hand. Bagnaia benötigt auch am Sonntag einen Sieg, um die Wende noch schaffen zu können. 25 Punkte werden dafür vergeben. Dem im kommenden Jahr für Aprilia startenden Martin würde selbst bei einem Sieg seines Kontrahenten schon ein neunter Rang reichen.

Bagnaia Fehlerfrei

Im Sprint kam der Spitzenreiter an den aus der Pole Position gestarteten Bagnaia nicht heran, der Titelverteidiger fuhr fehlerfrei zum Sieg. Dahinter versuchte Bastianini, Martin noch Zähler abzuknöpfen, was im Finish doch noch gelang.

Der finale Grand Prix findet wegen der Flutkatastrophe heuer nicht in Valencia, sondern in Barcelona statt.