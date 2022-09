Bagnaia feiert in Misano vierten Sieg in Folge

Die Serie von Francesco Bagnaia in der MotoGP hält an. Der Italiener setzte sich am Sonntag auf seiner Ducati auch beim Großen Preis von San Marino in Misano durch.

Nur 34 Tausendstelsekunden dahinter landete sein Markenkollege und Landsmann Enea Bastianini, Dritter war der Spanier Maverick Viñales auf Aprilia. Für Bagnaia war es bereits der vierte Sieg in Folge, er hatte vor zwei Wochen auch auf dem Red Bull Ring in Spielberg gewonnen. Der von der Pole Position gestartete Jack Miller fiel bald nach einem Sturz zurück, schon nach der ersten Kurve war Johann Zarco in einen Crash verwickelt gewesen. Bagnaia hielt Bastianini dann hinter sich, am Ende der letzten Runde attackierte dieser aber noch einmal. Er schaffte es auf der Start-Ziel-Geraden aber nicht mehr an seinem Vordermann vorbei. Quartararo verteidigt als 5. WM-Führung In der Gesamtwertung ist weiter Fabio Quartararo (Yamaha) in Führung. Der Titelverteidiger aus Frankreich belegte den fünften Platz. Der Südafrikaner Brad Binder belegte als bester KTM-Pilot Rang acht. Ergebnisse GP von San Marino in Misano: MotoGP (27 Runden à 4,226 km = 114,102 km): 1. Francesco Bagnaia (ITA) Ducati 41:43.,99 Min. - 2. Enea Bastianini (ITA) Ducati +0,034 Sek. - 3. Maverick Vinales (ESP) Aprilia +4,212. Weiter: 8. Brad Binder (RSA) KTM +14,661 - 11. Miguel Oliveira (POR) KTM +23,685 - 13. Raul Fernandez (ESP) Tech3 +30,433 - 19. Remy Gardner (AUS) Tech3 +56,613 WM-Stand (nach 14 von 20 Rennen): 1. Fabio Quartararo (FRA) Yamaha 211 Pkt. - 2. Bagnaia 181 - 3. Aleix Espargaro (ESP) Aprilia 178. Weiter: 7. Binder 115 - 11. Oliveira 90 - 23. Gardner 9 - 24. Fernandez 8