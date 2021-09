Ducati-Ass Bagnaia schnappt sich Pole

Ducati-Ass Francesco "Pecco" Bagnaia präsentiert sich auch in Misano in Topform und schnappte sich seine zweite MotoGP-Pole in Folge.

Vier Ducatis auf den ersten fünf Startplätzen in Misano! Francesco Bagnaia startet von der Pole. Dahinter lauern Jack Miller und Fabio Quartararo.

Der Sieger von Aragon knallte mit 1:31.065 einen neuen Quali-Rekord hin. Der WM-Leader Quartararo setzt die erste Bestzeit, bei seinem zweiten Versuch kommt er aber in der ersten Kurve zu Sturz und kann sich somit nicht mehr steigern. In Reihe zwei stehen mit Jorge Martin und Johann Zarco zwei weitere Ducati-Piloten. Bester Honda-Fahrer ist Pol Espargaro auf Rang sechs. Sein Teamkollege Marc Marquez kommt im Windschatten von Bagnaia zu Sturz. Der Spanier reiht sich am Ende auf Rang sieben ein.

Rossi stürzt

Valentino Rossi erlebt bei seinem vorletzten Heimrennen der Karriere ein denkbar schwieriges Qualifying. Der Italiener kommt in Q1 zu Sturz, danach gelingt keine Zeitverbesserung. Der Doktor muss das Rennen damit vom vorletzten Startplatz aus in Angriff neben. Hinter ihm klassiert sich nur sein Neo-Teamkollege Andrea Dovizioso, der sein Comeback in der MotoGP feiert.