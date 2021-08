'El Diablo' holt sich Titel-Tipps

Nach dem spektakulären Red-Bull-Ring-Doppel steigt Moto-GP-Comeback in Silverstone.

Und da will WM-Leader Fabio Quartararo den vorentscheidenden Schritt zum Titelgewinn machen. Zusatz-Motivation kam vom PS-verrückten Cristiano Ronaldo. Beim Treffen mit dem Juve-Superstar lief der Schmäh. Neben einem signierten Trikot mit der Nummer 7 gab's für "El Diablo", so Qartararos Kampfname, wertvolle Titel-Tipps.

Quartararo schon 47 Punkte vor Verfolgern

Ganz anders als am Red Bull Ring, auf dem sich WM-Leader Fabio Quartararo überhaupt nicht wohl fühlt, ist er in auf der britischen Traditionsrennstrecke in seinem Element - wie Ronaldo im Sechzehner. 2019, als es zuletzt in Silverstone zur Sache ging (2020 fiel wegen Corona aus), brannte der Yamaha-Pilot eine Rekordrunde in den heißen Asphalt. Und die Hoffnungen von Spielberg-Sieger Brad Binder auf ein neuerliches Regenchaos sanken nach jüngsten Wetterprognosen auf nahezu null.

In Klartext: Wird Quartararo seiner Favoritenrolle am Sonntag gerecht, ist ihm der WM-Titel wohl nur mehr theoretisch zu nehmen. Denn schon jetzt liegt der Franzose 47 Punkte vor den Ex-aqequo-Zweiten Francesco Bragnaia (ITA/Ducati) und Joan Mir (ESP/Suzuki).

Márquez konzentriert sich längst auf 2022

Superstar Marc Márquez hat seine WM-Saison nach diversen Stürzen längst abgehakt. Der Spanier liegt auf dem 11. Gesamtrang, er konzentriert sich bereits auf die Entwicklung seiner Maschine für die 2022er-Saison. "Trotzdem hoffe ich, dass ich heuer noch das eine oder andere Rennen gewinnen kann", so der Honda-Pilot.