MotoGP-Star Rossi wird erstmals Vater

Die lebende MotoGP-Legende Valentino Rossi darf sich über erstmaligen Nachwuchs freuen.

Pünktlich zum Ende seiner Karriere wird sich MotoGP-Superstar Valentino Rossi anderen Dingen widmen können: Wie der 42-jährige Italiener am Mittwochabend über Twitter mitteilte, ist seine Freundin Francesca Sofia Novello schwanger und erwartet ein Mädchen. Auf den geteilten Fotos ist der erstmalige Vater Rossi zu sehen, wie er - gemäß seines Spitznamens "The Doctor" - in weißem Kittel gekleidet mit einem Stethoskop seine 27-jährige Lebensgefährtin "untersucht".

Dopo un attenta visita possiamo comunicarvi che la Franci è incinta!aspettiamo una bambina ????

After a careful visit we can tell you that Franci is pregnant!We are expecting for a girl ???? pic.twitter.com/SkEysK7NUX — Valentino Rossi (@ValeYellow46) August 18, 2021

2019 hatte der neunfache Weltmeister in einem Radiointerview zur Familienplanung gesagt: "Ich nehme mir etwas mehr Zeit, denn meiner Meinung nach ist es schwierig, dieses Leben mit dem eines Vaters in Einklang zu bringen." Mit 42 Jahren scheint er nun den perfekten Zeitpunkt für seine erste Vaterschaft gefunden zu haben, denn vor knapp zwei Wochen hatte Rossi vor dem Steiermark-Grand-Prix in Spielberg bekanntgegeben, seine Karriere nach 26 Jahren im Motorrad-Rennsport zum Ende dieser Saison zu beenden.