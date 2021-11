Özil postet wieder Foto mit Erdogan

Der deutsche Ex-Nationalteamspieler war wieder zu Besuch beim türkischen Präsidenten.

Es ist nicht das erste Mal, dass der 33-jährige deutsche Ex-Nationalspieler Mesut Özil mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan (67) für ein Foto posiert. Kurz vor der WM 2018 in Russland ließ er sich nach einem Treffen mit Erdogan ablichten und geriet dafür in die Kritik. Nach dem Vorrunden-Aus des DFB-Teams trat er aus der Nationalmannschaft zurück. Jetzt hat sich der Fußball-Star erneut mit dem Staatsoberhaupt fotografieren lassen.

Özil, der aktuell bei Fenerbahce Istanbul unter Vertrag steht, war wieder zu Gast beim Türkei-Präsidenten und ließ sich gemeinsam mit Ex-Profi und TV-Experte Ridvan Dilmen (59) fotografieren. Er postete das Bild auf seinem Instagram-Account und schrieb dazu auf türkisch und englisch: "Football Talks with our President R.T.E (Anm.: Abkürzung für Recep Tayyip Erdogan) and Ridvan Dilmen". (dt.: "Fußball-Gespräch mit unserem Präsidenten und Ridvan Dilmen."

Erdogan war auch bei Özils Hochzeit mit der Ex-Miss-Türkei Amine Gülse (28) im Jahr 2019 dabei. Das türkische Staatsoberhaupt ist Özils Trauzeuge.