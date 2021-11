Marc Márquez fehlt beim Saisonfinale in Valencia

MotoGP-Star Marc Márquez wird beim Saisonfinale in Valencia und dem anschließenden Tests in Jerez verletzungsbedingt nicht mit dabei sein.

Ex-MotoGP-Weltmeister Marc Marquez fällt bis auf weiteres aus. Wie sein Honda-Rennstall am Dienstag bestätigte, leidet der 28-jährige Spanier erneut unter Sehstörungen. Bereits 2011 musste Marquez nach einem Sturz an den Augen operiert werden, weil er doppelt sah. Ein Zwischenfall beim Training hat dieses Problem vor einer Woche erneut verursacht. Beim Grand Prix in Portugal war Honda-Testpilot Stefan Bradl eingesprungen. Der Deutsche wird dies nun wohl auch in Valencia tun.