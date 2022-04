Márquez gibt Comeback in Austin

Ex-Weltmeister Marc Márquez will nach zwei verpassten Rennen am Sonntag in Austin wieder auf seiner Honda Gas geben.

Wegen seiner wieder aufgeflammen Doppelsichtigkeit nach seinem Sturz in Indonesien musste Márquez in Katar und Argentinien pausieren. Nach einem positiven Testlauf auf dem Supersport-Bike erhielt der Spanier nun grünes Licht für seine Rückkehr in die MotoGP. Schon am Sonntag will er beim GP von Texas in Austin wieder starten.

Ayer confirmamos las buenas sensaciones de estos últimos días sobre la #CBR600rr y tras el ok médico... Nos vamos a Austin!????????????

Yesterday I confirmed the good feelings of the last few days on the #CBR600rr, and with the medical approvement...we are heading to the #AmericasGP! ✊???? pic.twitter.com/m9uTX8IPj7 — Marc Márquez (@marcmarquez93) April 6, 2022

"Es ist ein tolles Gefühl, wieder dabei zu sein, vor allem auf einer meiner absoluten Lieblingsstrecken", freut sich der 29-Jährige. "Egal, wie die Situation ist, ich genieße das Fahren in Texas und habe unglaubliche Erinnerungen daran." Bis auf einen Sturz im Jahr 2019 gewann Márquez alle seiner sieben Antritte am Circuit of The Americas. Allerdings bremst der Ex-Champion auch die Erwartungen: "Ich habe zwei Rennen verpasst. Deshalb liegt viel Arbeit vor uns. Ich setze mir erst einmal keine Ziele", betonte Márquez.