Marquez-Highsider sorgt für Schrecksekunde

Marquez erlitt beim zweiten freien Training in Assen seinen schlimmsten Sturz seit seinem Comeback. Der Spanier befand sich auf seiner vierten Runde in den ersten beiden Sektoren auf Bestzeitkurs, wird dann aber eingangs von Kurve 10 früh von seiner Honda abgeworfen. Ein böser Highsider: Marquez schlägt hart auf den Asphalt auf und überschlägt sich im Kiesbett mehrfach.

Massive highside for @marcmarquez93 ! ???? Thankfully the Spaniard is walking away! ???? #DutchGP ???????? pic.twitter.com/3RA7WNeCzn

Im Kies muss sich der Spanier erst einmal sammeln, kann dann aber aufstehen. Er war mit dem neuen Honda-Chassis unterwegs, mit dem er schon heute Vormittag einen kritischen Moment hatte. Marc Marquez scheint soweit wieder okay zu sein. Sicherheitshalber ließ der Spanier sich Medical Centre durchchecken.

We're glad to report that @marcmarquez93 is now back in the @HRC_MotoGP box! ????#DutchGP ???????? pic.twitter.com/re4kmT48qN