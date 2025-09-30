Alles zu oe24VIP
jorge martin
MotoGP

Martín operiert! Ex-Champion nach Teamkollegen-Crash in Japan

30.09.25, 15:43
Jorge Martín wurde nach seinem Sturz im Japan-Sprint erfolgreich operiert. Der Ex-Champion kollidierte mit Teamkollege Marco Bezzecchi und brach sich das Schlüsselbein. In einer verletzungsgeprägten Saison liegt er nur auf Rang 20.

Der letztjährige MotoGP-Champion Jorge Martín ist nach seinem Sturz in Japan erfolgreich operiert worden. Der Aprilia-Fahrer wurde in Barcelona am rechten Schlüsselbein behandelt. Beim Sprint-Rennen in Motegi war Martín am Samstag in der ersten Runde mit Teamkollege Marco Bezzecchi kollidiert.

Schlüsselbeinfraktur nach Teamkollegen-Crash

Durch den Sturz zog sich der Spanier eine Fraktur des rechten Schlüsselbeins zu. Die Kollision der beiden Aprilia-Piloten beendete das Rennen für beide Fahrer frühzeitig. Der Unfall war der jüngste Rückschlag in einer von Verletzungen geprägten Saison für Martín.

