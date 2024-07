Schon wieder: Marc Marquez bei Crash in Deutschland verletzt

Ein Crash im Training für den GP von Deutschland hat für MotoGP-Superstar Marc Marquez schwere Folgen.

Erneut machen sich MotoGP-Fans um Superstar Marc Marquez gorße Sorgen. Beim Training für den GP von Deutschland am Sachsenring wurde der Ducati-Pilot mit einem Highsider von der Strecke abgeworfen. Besonders bitter war der Crash, weil der Spanier wieder am Weg an die Spitze war und die zweitbeste Zeit hinlegen konnte.

Second crash of the day for @marcmarquez93 but this one was HUGE! ????



The 8-time World Champ suffered a massive highside at Turn 11! ???? Thankfully Marc was declared FIT after a quick medical check! ✅#GermanGP ???????? pic.twitter.com/4wBUtv98lh — MotoGP™???? (@MotoGP) July 5, 2024

Doch dann der große Schock. Der achtmalige Weltmeister wurde bei seinem Trainings-Crash wild durch die Luft geschleudert. Die Blicke in der Boxengasse sagten alles. Dennoch kam er zurück und fuhr weiter.

Marquez-Start ungewiss

Am Abend folgte dann allerdings die Schock-Diagnose. Sein linker Zeigefinger ist gebrochen und der 31-Jährige hat sich schwere Prellungen im Brustkorb zugezogen. Von den Ärzten erhält er zwar grünes Licht und darf weiterfahrne, allerdings stören Marquez die Prellungen sehr. "Jetzt geht es darum, mich gut auszuruhen und dann werden wir am Samstag sehen, wie mein körperlicher Zustand ist", meint er angesprochen auf den Sprint am Samstag und das Rennen am Sonntag.

Seit seinem heftigen Crash vor drei Jahren, als Marquez beinahe die ganze Saison verpasste, fliegt der ehemalige Dominator immer wieder ab und verpasste schon mehrere Rennen verletzungsbedingt.