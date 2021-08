Spielberg wird zu MotoGP-Mekka

Es ist angerichtet: Die MotoGP startet vor vollen Rängen rot-weiß-rote Megashow.

Fünf Wochen nach dem Formel-1-Gastspiel wird es am Red-Bull-Ring nun wieder richtig laut: Auch die MotoGP gibt mit einem Doppelrennen Vollgas, der erste Akt steigt heute mit dem Grand Prix der Steiermark.

Ducati-Pilot Martin startet von Pole

Ducati-Pilot Jorge Martin nimmt das Rennen aus der Pole Position in Angriff. Der Spanier, der im April in Portimao heftigst gestürzt war, raste am Samstag im Qualifying mit neuem All-Time-Rekord von 1:22,994 Min. zur zweiten Pole in diesem Jahr. Markenkollege Francesco Bagnaia und WM-Leader Fabio Quartararo (Yamaha) ergänzen die erste Reihe.

Quartararo & Co. hoffen auf trockene Fahrbahn

Hochspannung ist wie immer garantiert, wenn Seriensieger Marc Márquez, WM-Leader Fabio Quartararo, Johann Zarco & Co. ab 14 Uhr (im Sport24-LIVE-Ticker) die Strecke hinunterdonnern.

Stichwort Donner: Zum Spielverderber könnte nur das Wetter werden. Für heute Nachmittag sind Gewitter angesagt. Nach dem Horror-Crash im Vorjahr ist Spielberg bei den Fahrern ohnehin berüchtigt. Damals kollidierten Zarco und Franco Morbidelli, Valentino Rossi und Maverick Vinales wurden nur knapp von den Motorädern verfehlt.

Die Aussicht auf eine nasse Strecke sorgt bei den Fahrern für ein mulmiges Gefühl: "Das große Problem wird dann das Wasser, das nicht abfließt. Weil es so häufig bergauf und bergab geht, bilden sich regelrechte Flüsse. Da ist dann die Gefahr für Aquaplaning sehr groß", sorgt sich Márquez. Für Quartararo war bereits das Training auf nasser Piste am Freitagnachmittag ein "Albtraum".

Ein Traum wäre für Quartararo dagegen der erste Titelgewinn. Der Yamaha-Star kommt mit 34 Punkten Vorsprung auf Zarco aus der Sommerpause und will weiter Richtung WM-Coup rasen.