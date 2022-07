× NASCAR-Star an Tankstelle erstochen

Große Trauer um Bobby East: Der NASCAR-Star wurde an einer Tankstelle erstochen.

Wie die Polizei in Kalifornien mitteilte, wurde der 39-jährige Rennfahrer Opfer eines brutalen Verbrechens. Bobby East wurde am Mittwoch an einer Tankstelle in der Stadt Westminster niedergestochen. „Das Opfer wurde am Boden liegend mit einer schweren Stichwunde im Brustbereich aufgefunden“, so die Polizei.

© Getty ×

Ersthelfer versuchten East am Tatort noch zu animieren, der 39-Jährige starb aber am Weg ins Krankenhaus. Die Polizei fahndet nun nach einem 27-jährigen Obdachlosen, der unter dringendem Tatverdacht steht. Der Beschuldigte soll einen weiteren Mann niedergestochen haben, ehe er über den Rennfahrer herfiel.

Bobby East fuhr in seiner Karriere in der USAC, ARCA und zwischen 2005 und 2008 auch in der NASCAR. 2004 gewann er die USAC National Midget Series und wurde als Fahrer des Jahres ausgezeichnet.