Norris will mit Homeparty Verstappens Rekord-Show verhindern

Die wiedererstarkten McLaren wollen beim Heimrennen in Silverstone den Mega-Rekord von Red Bull verhindern.

Bis jetzt konnte nur McLaren elf Formel-1-Rennen in Folge gewinnen. 1988 waren Ayrton Senna und Alain Prost in der Motorsport-Königsklasse unantastbar. Am Sonntag (ab 16 Uhr im Sport24-Liveticker) wackelt ausgerechnet auf der Heimstrecke des britischen Traditions-Rennstalls die ewige Bestmarke. Max Verstappen, der sich abermals in eindrucksvoller Manier die Pole Position gesichert hat, will zum zweiten Mal nach 2020 in Silverstone gewinnen.

Allerdings wird der WM-Dominator nicht in der Siegeriste des Großen Preis von Großbritannien geführt. Der Grund: Vor drei Jahren triumphierte der 25-jährige Niederländer beim Rennen, das zum 70. Jubiläum der Formel 1 ausgetragen wurde. Der letzte Bullen-Sieg in Großbritannien ist bereits elf Jahre her. Nach der Machtdemonstration beim Rennen in Spielberg vor einer Woche meinte Verstappen: "In Österreich hatten wir ein unglaubliches Wochenende, hoffentlich können wir das in Silverstone wiederholen."

Die Eindrücke aus dem Training und dem Qualifying lassen die Bullen-Fans hoffen. Doch ausgerechnet im Qualifying meldete sich McLaren eindrucksvoll zurück. Nach einem verpatzten Saisonstart ist das Team mit den Jungstars Lando Norris und Oscar Piastri von vielen Experten bereits abgeschrieben worden. Ausgerechnet wenn im Heimrennen greifen die neuen Updates und machen die Bolliden wieder konkurrenzfähig.

Max macht alles kaputt

Verstappen will beim Start vorne wegfahren. Doch dahinter lauert Lokalmatador Norris und sein Teamkollege Piastri. Der 23-jährige Brite war nach dem Qualifying bestens aufgelegt: "Es war knapp, zwei Zehntel haben zur Pole gefehlt, verrückt. Max ruiniert einfach alles", scherzte er. "Ich bin glücklich, es war bis jetzt ein schwieriges Jahr."Teamchef Zak Brown legt nach und schickt eine Kampfansage an Red Bull: "Ich glaube, unser Renntempo ist gut."

Verstappens Teamkollege Sergio Perez erlebte indes sein nächstes Quali-Desaster, der Mexikaner verpasste zum fünften Mal in Serie die Top Ten und startet von Platz 16. Red-Bull-Motorsportkonsulent Helmut Marko zeigte Verständnis: "Er war nicht im richtigen Moment draußen, das war recht unglücklich. Wir wollten ihn so schnell wie möglich draußen haben, weil die Regenwahrscheinlichkeit da war. Er hat den Bonus, dass er immer gute Rennen abliefert."

In der WM-Gesamtwertung führt Verstappen bereits 81 Punkte vor Perez. Alonso fehlen 98 Zähler auf den Spitzenreiter, Hamilton liegt 123 Punkte zurück. Für Red Bull geht es auf dem Traditionskurs in Silverstone um den elften Sieg in Serie, womit der Austro-Rennstall den 35-jährigen Rekord von McLaren aus der Saison 1988 egalisieren würde. Verstappen feierte heuer sieben Erfolge in neun Rennen und gewann zuletzt fünfmal hintereinander, Perez triumphierte zweimal.

Stören Proteste Williams-Jubiläum?

Grund zum feiern hat auch ein weiterer Traditions-Rennstall aus Großbritannien. Williams bestreitet ausgerechnet beim Heimrennen den 800. Grand Prix der Teamhistorie. Während die Briten auf einen Heimsieg hoffen, schickt sich ein Niederländer an der große Partycrasher zu werden.

Wegen möglicher Proteste von Umweltaktivisten wie vor einem Jahr haben die Verantwortlichen die Sicherheitsvorkehrungen in Silverstone verstärkt. Die Polizei von Northamptonshire setzt Gesichtserkennung ein und erhöhte die Zahl der Einsatzkräfte. Im vergangenen Jahr hatten sich unmittelbar nach dem Start Aktivisten der Organisation Just Stop Oil auf die Strecke gesetzt.