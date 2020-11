Not-OP bei Ex-Formel-1-Star Gerhard Berger

Dramatische Momente um DTM-Boss Gerhard Berger: Er stand kurz vor einem Blinddarmdurchbruch.

Schock. Alles begann relativ harmlos. Am Dienstag dieser Woche begab sich DTM-Boss und Formel-1-Legende Gerhard Berger (61) wegen leichten Bauchschmerzen zum Arzt. „Eigentlich nichts Großes. Der Doktor war nach Betrachten der Röntgenaufnahmen ziemlich aufgeregt: ,Herr Berger, Sie müssen operiert werden!‘“, so der einstige Rennfahrer zur Bild-Zeitung. Auch das sah Berger, der im Jahr 1989 bei einem Renn-Unfall nur knapp dem Tod entkam, noch relativ locker und schlug letzten Freitag als Termin für die Operation vor. „Da hätte ich dann weniger Termine“, so Berger. Für seinen Arzt allerdings keine Option. Der wollte Berger bereits am gleichen Tag innerhalb der nächsten zwei Stunden operieren. „Sie stehen kurz vor einem Blinddarmdurchbruch“, soll der Arzt Berger gesagt haben.

Berger verließ Spital nach nur einem Tag

Tapfer. Gesagt, getan. Noch am gleichen Tag wurde eine Not-OP beim Rennfahrer gemacht. Diese hat der Tiroler auch gut überstanden. „Am nächsten Morgen fühlte ich mich gut, also habe ich die Klinik wieder verlassen. Ich musste mich schließlich um das DTM-Finale in Hockenheim am Wochenende kümmern“, so Berger weiter zur Bild.

Nach dem Wochenende will der Österreicher aber für einige Zeit kürzertreten. „Ich merke schon, dass das ganze Jahr an die Sub­stanz ging. Deshalb bin ich froh, mich am Montag mal etwas ausruhen zu können. Aber man muss auf die Zähne beißen, um etwas zu erreichen. Das habe ich von Bernie Ecclestone gelernt. Der wurde 1999 am Herzen operiert und saß drei Tage später wieder im Büro bei der Arbeit“, erklärt Berger, der schon am Freitag die Zukunft der DTM-Serie präsentierte. So wird es ab 2023 auch eine DTM Electric geben.