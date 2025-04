Packendes Superbike-Wochenende in Holland startet mit Ducati-Führung

Die dritte Runde der Superbike WM in Assen verspricht packende Rennen!

Nach den Hattricks von Weltcup-Leader Nicolò Bulega im ersten Rennen in Australien und Weltmeister Toprak Razgatlioglu im zweiten Rennen in Portugal treffen die beiden Kontrahenten nun in Holland aufeinander. Während Ducati die Trainings dominierte, will Razgatlioglu mit seiner BMW am Samstag zurückschlagen.

Bulega setzt erste Marker

Nicolo Bulega (Aruba.it Racing - Ducati) holte sich am Freitag den ersten Platz, als der erste Tag der Pirelli Dutch Runde für die MOTUL FIM Superbike-Weltmeisterschaft zu Ende ging. Bulega war einer von drei Fahrern, die eine Rundenzeit unter 1:33 Minuten fuhren, als er auf dem legendären TT Circuit Assen seine Marke setzte.

Kampf um die Spitzenpositionen

Vor Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team), der sich damit den zweiten Platz sicherte, und Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), der die Top 3 komplettierte, zeigte Bulega überragende Leistungen. In dieser Session verbesserten alle Fahrer ihre Zeit im Vergleich zum FP1.

Ducati-Dominanz im Training

Sein Teamkollege Alvaro Bautista belegte den fünften Platz und hatte eine halbe Sekunde Rückstand auf die Nummer 11. Bulega war einer von nur drei Fahrern in der 1:33er-Gruppe. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) belegte mit einer Zeit von 1:34,135 Minuten einen beeindruckenden sechsten Platz.

Starker Auftritt von Kawasaki

Axel Bassani legte eine späte Runde hin und schoss mit einer 1'33.844 min als führender Kawasaki-Fahrer auf Platz 2 vor. Sein Teamkollege Alex Lowes lag mit einer 1'34.620s auf dem 14. Platz, nur eine Sekunde hinter der schnellsten Zeit des Tages.

BMW im Aufwind

Toprak Razgatlioglu war bis zu Bassanis Runde unter den ersten beiden, beendete den Tag aber dennoch mit einer Zeit von 1:33,911 auf dem dritten Platz. Michael van der Mark belegte den neunten Platz und verbesserte in einer späten Runde seine Zeit.

Yamaha im Mittelfeld

Andrea Locatelli führte in FP2 in zwei Sektoren und fuhr mit 1:34,014 Min. die viertschnellste Rundenzeit. Das Duo des GYTR GRT Yamaha WorldSBK Teams, Dominique Aegerter und Remy Gardner, belegte die Plätze 12. und 13.

Vorfälle und Ausfälle

Ryan Vickers belegte den 21. Platz, nachdem er in Kurve 1 im FP2 gestürzt war, konnte aber wieder an der Sitzung teilnehmen. Jason O'Halloran, der für Jonathan Rea einsprang, wurde 21.

Top-5-Trainings-Ergebnisse

Nicolo Bulega (Aruba.it Racing - Ducati) 1'33.592 Axel Bassani (bimota by Kawasaki Racing Team) +0.252 Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) +0.319 Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) +0.422 Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) +0,433

Wochenend-Termine in Assen

Samstag:

09:20 – WorldSBK - Freies Training 3

11:15 – WorldSBK - Superpole

14:00 – WorldSBK - Race 1

Sonntag:

09:10 – WorldSBK - WarmUp

11:00 – WorldSBK - Superpole Race

14:00 – WorldSBK - Race 2

Superbike-WM Stand vor Assen:

Nicolò Bulega (Ducati) - 111 Punkte Toprak Razgatlioglu (BMW) - 82 Punkte Danilo Petrucci (Ducati) - 60 Punkte Álvaro Bautista (Ducati) - 59 Punkte Andrea Locatelli (Yamaha) - 56 Punkte

Weiter geht es in der Superbike-WM vom 2. bis 4. Mai mit der Italien-Round in Cremona.