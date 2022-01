Porno-Queen vor spektakulärem Renn-Comeback?

Von der "unbekannten" Rennfahrerin zur großen Karriere auf "OnlyFans". Die Australierin Renee Gracie will nun doch wieder zurück auf die Rennstrecke.

Die australische Rennfahrerin Renee Gracie plant ein spektakuläres Comeback! 2017 hatte sie einst ihre aktive Rennkarriere für den Sprung ins "Porno-Business" beendet. Die 27-Jährige startete mit "OnlyFans" durch und soll laut "Daily Stars" schon über sechs Millionen Euro damit verdient haben. Neben freizügigen Fotos dreht Gracie auch gerne Pornos. Rund fünf Euro pro Monat blättern Fans für diese Inhalte hin.

Im Motorsport-Zirkus war sie weitaus weniger erfolgreich. Der Start in der V8-Supercars-Serie wurde ihr verwehrt, als ihr "OnlyFans"-Account enthüllt wurde.

Wie "Motorsport.com" berichtet, will sie ihrer Motorsport-Karriere in den USA neuen Schwung geben und wieder Asphalt-Luft spüren. "Nachdem ich ein wenig recherchiert habe, denke ich, dass es in den USA viel mehr Möglichkeiten gibt, viel mehr Kategorien und Dinge, für die sich die Leute begeistern, was aufregend ist."

Ihre Leidenschaft für den Motorsport hat sie wohl nie verloren. Offen bleibt jedoch, ob Gracie ihren "Porno-Account" lahmlegen würde, wenn sich eine Rennserie für sie interessiert.