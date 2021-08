Heimsieg von Neuville - Ogier vergrößert WM-Führung

Hyundai-Ass Thierry Neuville hat in seiner belgischen Heimat seinen ersten Sieg in der diesjährigen Rallye-Weltmeisterschaft eingefahren.

Am Sonntag fixierte er den Erfolg vor seinem irischen Markenkollegen Craig Breen, Dritter wurde der Finne Kalle Rovanperä im Toyota. Neuville hatte vom ersten Tag an geführt. Der Franzose Sebastien Ogier, der die Belgien-Rallye als Fünfter beendete, baute seinen Vorsprung in der Gesamtwertung minimal um einen Punkt aus.

Der siebenmalige Weltmeister und Toyota-Pilot liegt nun im Klassement 38 Punkte vor dem Waliser Elfyn Evans. Noch vier WM-Stationen stehen heuer auf dem Programm, weiter geht es von 9. bis 12. September mit der Griechenland-Rallye.