Schock-Video: Kart-Idiot rastet völlig aus

Rennfahrer Luca Corberi rastet bei der Kart-WM im italienischen Lonato völlig aus. Der 23-Jährige wirft komplett die Nerven weg, schmeißt seinen Frontflügel aus Wut auf die Strecke, auf der die Kontrahenten mit vollem Tempo angerauscht kommen. Das war lebensgefährlich, dumm und womöglich das Ende seiner Karriere.

Corberi hatte im engen Kampf um die Plätze einen Crash mit Paolo Ippolito. Corberi selbst schied aus, Ippolito konnte weiterfahren. Corberi rastete völlig aus. Womöglich dachte er, nachdem seiner Familie die Strecke in Lonato gehört, das er sich wie zu Hause aufführen kann und andere Maßstäbe gelten.

Der Renn-Depp wartet bis Ippolito an ihm vorbei fährt und wirft einen Frontflügel nach ihm. Nicht auszudenken was passieren hätte können, verletzt wird zum Glück niemand. Damit nicht genug. Nach dem Rennen ging Corberi mit Fäusten auf Ippolito los, beide prügelten sich und mussten getrennt werden.

Karting driver Luca Corberi totally lost it during a race and then did this. Disgraceful. pic.twitter.com/jzACk7wqnK