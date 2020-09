Setzt Ferrari auf Schumi Junior?

In Monza, wo Michael Schumacher 5 Mal gewann, will Sohn Mick jetzt zuschlagen.

Die Formkurve des 21-jährigen deutschen Formel-2-Piloten geht klar nach oben. Letztes Wochenende schaffte es Mick in Spa zweimal aufs Podium. Beim Hauptrennen am Samstag wurde Schumi jun. Dritter, ein Schlagbohrer-Defekt beim Boxenstopp verhinderte eine bessere Platzierung. Das Sprintrennen am Sonntag beendete Mick als Zweiter -nur Prema-Teamkollege Robert Schwarzman war schneller. Der Russe führt auch die Gesamtwertung an, Schumacher liegt mit 26 Punkten Rückstand auf Platz 4.

In Monza, wo Papa Michael mit 5 Siegen Rekordsieger ist und von den Ferrari-Fans noch immer verehrt wird, will Mick durchstarten. Auf dem italienischen Klassiker-Kurs hat das Prema-Team Heimvorteil. Und Schumi jun. fährt um seine ganz große Chance. Wie Ferrari-Teamchef Mattia Binotto verriet, will er sich in den nächsten Tagen mit Schumacher zusammensetzen und über die Zukunft sprechen. Mick: "Ich betrachte das als Kompliment. Es zeigt, dass ich mich in allen Punkten verbessert habe."

Statt Vettel? Im Gespräch ist Schumi für ein Cockpit bei Alfa Romeo, dem Team, das eng mit Ferrari zusammenarbeitet. Insider spekulieren sogar mit der ganz großen Sensation für möglich: Dass Mick noch heuer bei Ferrari übernehmen könnte - falls Vettel vorzeitig das Handtuch wirft.