Nach Knie-Verletzung: Kriechmayr sagt auch Garmisch ab

Sein Comeback verzögert sich, die Ski-Fans bangen.

Vincent Kriechmayr steht nicht auf der Startliste für das Abfahrtstraining am Freitag in Garmisch-Partenkirchen, wo am Sonntag das letzte Weltcup-Rennen der Männer vor der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm in Szene geht.

Lauberhornabfahrt in Wengen

Der Oberösterreicher verletzte sich bei seinem Sturz in der Lauberhornabfahrt in Wengen am rechten Knie, in Kitzbühel hatte er sich beim Einfahren für den Super-G gegen ein Antreten im Rennen entschieden. Seitdem hieß es, dass die Priorität auf der WM liegt.