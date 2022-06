Jetzt mitspielen und gewinnen: oe24 verlost 25x2 Tickets für die A1 eSports League Austria!

2022 feiert A1 eSports das 5-Jahres Jubiläum. Seit 2017 sucht die größte E-Sport Liga Österreich die besten Gamerinnen und Gamer aus insgesamt 10 Disziplinen. Zehntausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben ihr Glück über die Jahre bereits versucht, aber nur wenige von ihnen haben es bis ganz nach oben geschafft.

Im Spring Split 2022 werden Champions in insgesamt 4 E-Sport-Titeln gekrönt:

League of Legends im A1 eSports Legends Cup

VALORANT im A1 eSports VALORANT Cup

Brawl Stars in der Spring Split der A1 eSports League Austria

Teamfight Tactics im A1 eSports TFT Cup

Die jährlichen Final-Events sind Fixpunkte der heimischen E-Sports Szene. Mit dem A1 Austrian eSports Festival wird endlich eine Rückkehr zu Publikums-Events gefeiert. Auf 3.000m² Fläche wird das Austria Center Vienna zur atemberaubenden E-Sport und Gaming Arena.

Spannende Community-Turniere

Neben den A1 eSports Finalspielen erwarten die Gäste Community-Turniere in Super Smash Bros Ultimate, Magic: The Gathering und Warhammer 40k & Underworlds. Im vom ESVÖ mit-veranstalteten eFootball National Qualifier vor Ort entscheidet sich, welche/r E-Sportler:in Österreich bei den Europa- und Weltmeisterschaften in Montenegro und Bali vertreten wird.

© A1 eSports ×

Arcade Zone, Merch und hochkarätige Gäste

Ebenfalls bietet die eBundesliga ein umfangreiches Programm mit der beliebten Fußballsimulation FIFA. Die Drone Champions League bringt virtuelles Drone Racing zum Bestaunen und Ausprobieren mit. Außerdem wird es auch eine eigene Merch und Arcade Zone geben. Flipper, Pong oder Pac Man bieten Retro-Gaming für Jung und Alt. Bekannte Influencer, Streamer und Community-Stars aus der deutschsprachigen E-Sport Szene haben sich bereits für das Festival angekündigt. Darunter Veni, Zescht, JustBecci und JoJonas. Mit dem Auftritt des österreichischen DJs LUM!X hat das A1 Austrian eSports Festival auch ein musikalisches Highlight.

Zu den E-Sport-Titeln:

League of Legends

Nach einem Split Pause kehrt das älteste Spiel im A1 eSports Lineup für eine 8. Saison zurück. Mit einer Regeländerung öffnet sich der A1 eSports Legends Cup für eine größere Bandbreite an Teams, wodurch das durchschnittliche Level der Spieler auf Rekordniveau gestiegen ist. Nach einer extrem umkämpften Gruppenphase und Machtdemonstrationen in den Playoffs stehen die zwei Finalisten fest: Austrian Force Optics gegen Eintracht Frankfurt.

Zum Spiel:

League of Legends ist ein MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) von Riot Games. Zwei Teams zu jeweils 5 Spielern treten in durchschnittlich 30-40 Minuten langen Matches gegeneinander an. Ziel des Spiels ist es den Nexus in der gegnerischen Basis zu zerstören. Spieler können auf über 160 Champions und eine schier unendliche Kombination von Items und Runen zurückgreifen, um sich taktische Vorteile über ihre Gegner zu sichern.

Eckdaten zum Cup:

8 Teams in der 3-wöchige Gruppenphase, aufgeteilt auf zwei Gruppen. 6 Teams schaffen es in die Playoffs, die Besten der Gruppenphase direkt in die Semifinals. Insgesamt winken € 5.000 Preisgeld!

© A1 eSports ×

Valorant

Bereits zum vierten Mal ist VALORANT Teil des A1 eSports Universum. Diesmal jedoch geht es nicht nur um den Pokal & das Preisgeld. Der Spring 2022 A1 eSports VALORANT Cup ist ein Project V Masters Turnier! Damit erhalten die Teilnehmer des A1 eSports VALORANT Cups Project V Punkte. Die Teams mit den höchsten Punkteständen erhalten dabei die Chance, in die höchste deutsche VALORANT Liga, die VRL DACH Evolution, aufzusteigen. Die diesjährigen Teams übertrafen dabei alle Erwartungen und lieferten Hammer Matches und sogar einige Upsets. Letzten Endes haben es diese zwei Teams ins Finale geschafft: Sissi State Punks gegen Unicorns of Love.

Zum Spiel:

VALORANT ist ein taktischer First-Person Shooter von Publisher Riot Games. Es messen sich zwei Teams zu je 5 Spielern. Wer zuerst 13 Runden gewinnt, geht als Sieger aus dem Match hervor. Ziel des Spiels ist es das komplette gegnerische Team zu eliminieren und/oder den Spike zu planten. Nach Ablauf eines Timers oder falls der Spike defused wird, endet die Runde. Die Spieler pilotieren dabei sogenannte Agents, die über eigene Fähigkeiten und Ultimates verfügen.

Eckdaten zum Cup:

8 Teams in der 3-wöchige Gruppenphase, aufgeteilt auf zwei Gruppen. 6 Teams schaffen es in die Playoffs, die Besten der Gruppenphase direkt in die Semifinals. Insgesamt winken € 5.000 Preisgeld! Project V Punkte werden anhand des Rankings vergeben.

© A1 eSports ×

Brawl Stars

Auch Brawl Stars kehrt 2022 in das Lineup der A1 eSports League Austria zurück. Für den Mobile E-Sport Titel ist es das erste Offline-Finale in der A1 Geschichte, da Brawl Stars erst in der Online Ära den Weg in das A1 eSports Lineup gefunden hat. Insgesamt geht es um € 3.000 Preisgeld. Durch die Abwesenheit des internationalen Superteams und Titelverteidigers SK Gaming war das Rennen um den Titel so offen wie noch nie. Viele bekannte Namen aus der deutschsprachigen Szene haben ihren Namen in den Ring geworfen. Dieser Split bleibt bis zum Schluss ein Thriller. Die besten Spieler:innen haben zudem die Chance sich für das internationale Clash of Leagues Turnier als A1 eSports Starter zu qualifizieren.

Zum Spiel:

Brawl Stars ist ein Mobile E-Sport Titel des Publishers Supercell. Es wird 3 gegen 3 in einer Vielzahl an unterschiedlichen Spielmodi wie Heist, Bounty und Brawl Ball gespielt. Die Spieler kontrollieren unterschiedliche “Brawler”, von denen jeder andere Fähigkeiten und Stats aufweist.

Eckdaten zum Split:

8 Teams in der 4-wöchige Gruppenphase, 6 Teams schaffen es in die Playoffs, die Besten der Gruppenphase direkt in die Semifinals. Insgesamt winken € 3.000 Preisgeld.

© A1 eSports ×

Teamfight Tactics

Zum Spiel:

Teamfight Tactics von Publisher Riot Games ist Teil eines erst seit Kurzem aufstrebenden Genres: den Auto-Battlern. Als Subgenre des rundenbasierten Strategiespiels unterteilt sich das Spiel in zwei Phasen: die Planungsphase & die Kampfphase. In der Planungsphase kauft und platziert man Units, kombiniert Items und baut an der Zusammenstellung seines Teams. Dieses Team kämpft dann automatisch (daher der Name Auto-Battler) gegen einen Gegner. Verliert man einen Kampf verliert man Lebenspunkte. Es wird in 8-Mann Lobbies Jeder-gegen-Jeden gespielt. Wer 0 Lebenspunkte übrig hat fliegt raus.

Teamfight Tactics ist verglichen mit VALORANT, das erst ein Jahr später released wurde, noch ein sehr junger E-Sport Titel. Der Teamfight Tactic E-Sport hat sich seit dem Release erst langsam entwickelt, ist jedoch im Jahr 2022 auch für Non-Publisher zunehmend interessanter geworden und auch die heimische Szene professionalisiert sich immer mehr.

Zu den Spieler:innen:

Die meisten Spieler sind immer noch individuell organisiert, die wenigsten an etablierte E-Sport Teams gebunden. Dennoch sind bereits einige bekannte Namen unter den Top 8 des A1 eSports TFT Cups - Namen, die entweder zu den Besten der Rangliste gehören oder aus anderen Bewerben und Streams bekannt sind.

Eckdaten zum Split:

2-phasiges Turnier mit 4 Qualifiern, 64 Spieler in der Elimination Stage, 3 Spielwochen in denen pro Woche nur die Top 50% weiterkommen, 8 Finalisten. Insgesamt winken € 1.000 Preisgeld.

© A1 eSports ×

Tickets (15 Euro) sind unter esportsfestival.at erhältlich. Der Eintritt unter 12 Jahren ist kostenlos, für Schüler und Studenten gibt es Ermäßigungen.