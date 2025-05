Olympiasiegerin: "Hacke Männern die Eier ab!"

Der bislang größte Erfolg ihrer sportlichen Karriere. Doch Vadlau ist nicht nur für ihre Leistungen auf dem Wasser bekannt, sondern auch für ihre klare Haltung – besonders in einer männerdominierten Sportart wie dem Segeln.

Im Interview mit dem "Sky" sprach die Olympiasiegerin offen über ihr Image: „Wissen Sie, was man über mich sagt? Dass ich Männern die Eier abhacke – entschuldigen Sie den Ausdruck –, einfach weil ich sage, was ich denke.“ Sie betont, dass das natürlich nicht stimme, das Gerücht aber in der Szene kursiere. Auch der Vorwurf, sie sei eine „Sklaventreiberin“, gehe ihr zufolge an der Realität vorbei. „Wenn man Ziele hat und wirklich etwas erreichen will, kommt man mit Bitte und Danke nicht immer weiter“, so Vadlau.

Große Ambitionen

Dabei ist sie längst mehr als nur Sportlerin: Die Österreicherin hat ihr Medizinstudium erfolgreich abgeschlossen und wurde 2023 zur Ärztin promoviert. Für ihre wissenschaftlichen Arbeiten erhielt sie sogar den Forschungspreis der Österreichischen Gesellschaft für Plastische, Ästhetische und Rekonstruktive Chirurgie. „Das ist ein totaler Kontrast zu meinem Leben im Leistungssport – dort kämpfe ich für Medaillen, in der Medizin bin ich für Menschen da“, sagt sie.

Ihr langjähriger Vorschoter Lukas Mähr hat nach dem Gold-Coup seine Karriere beendet. Für das nächste große Ziel – Olympia 2028 in Los Angeles – geht Vadlau mit einem neuen Partner an den Start: Niklas Haberl. Der bringt laut Vadlau genau die richtige Einstellung mit. „Er will es unbedingt. Er ist extrem ehrgeizig und kann es nicht ausstehen, wenn er unter seinen Möglichkeiten bleibt. Das ist die beste Voraussetzung – und genau das, was ich brauche“, sagt sie über die neue Zusammenarbeit.