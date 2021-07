Belgischer Triathlet Jelle Geens Corona-positiv

Der 28-jährige belgische Triathlet Jelle Geens ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und muss auf ein Antreten im Männer-Einzel am Montag verzichten.

Diese schmerzhafte Nachricht gab das belgische Olympische Komitee am Freitag bekannt. Geens ist der erste belgische Athlet, der von den Covid-Maßnahmen betroffen ist. Er galt als Medaillenanwärter. "Jelle Geens wurde mit Corona infiziert, während er sich auf die Olympischen Spiele in Europa vorbereitete", teilte das Komitee mit.

"Nach den Regeln ist eine Abreise nach Tokio nur möglich, wenn der Reisende 14 Tage vor der Abfahrt symptomfrei ist und zweimal negative Tests in den letzten 96 Stunden vor der Abreise bei einem von Japan anerkannten Labor absolviert hat", betonte das belgische Nationale Olympische Komitee. Geens sei symptomfrei und bisher einmal negativ getestet worden.

"Wenn möglich, wird er in den kommenden Tagen nach Tokio fliegen, sobald dies in Übereinstimmung mit den Regeln ist, um an der Mixed-Staffel am nächsten Samstag (31. Juli) teilzunehmen. Er bereitet sich intensiv auf diesen Start in Europa vor", erläuterte das Komitee. Noah Servais sei als möglicher Ersatz nach Tokio entsandt worden, falls Geens es nicht schaffen sollte, hieß es in dem Statement.