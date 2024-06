Österreicher feiern Beachvolleyball-Sensation

Österreichs Beachvolleyball-Team Nr. 1 sicherte sich am Mittwoch beim Elite Pro Tour Event in Ostrava (Tschechien) den letzten Olympia-Quotenplatz über das offizielle FIVB-Ranking.

Die Spieler des win2day BV Team Austria können in Tschechien nicht mehr vom 18. Rang verdrängt werden. Die unmittelbaren Konkurrenten um den Olympia-Startplatz, die Chilenen Marco und Esteban Grimalt, scheiterten in der ersten Qualifikations-Runde.

4. Olympia-Teilnahme

Hörl/Horst schlugen zum Auftakt des Elite16-Turniers Nicolas und Tomas Capogrosso aus Argentinien 21:19, 21:15. In der zweiten Quali-Runde treffen die Österreicher ab 17 Uhr auf die Niederländer Leon Luini/Christiaan Varenhorst. Hörl/Horst sind das einzige rot-weiß-rote Duo, das in Ostrava am Start ist.

Für Beach-Legende Alex Horst (41) sind das bereits die 4. Olympischen Spiele nach 2008 (mit Florian Gosch), 2012 und 2016 (jeweils mit Clemens Doppler).

Nominierung Ende Juli

Die offizielle Nominierung der Athlet:innen für die Olympischen Spiele in Paris 2024 bzw. das Olympic Team Austria erfolgt durch das ÖOC nach dem Ende der Qualifikationsperiode Anfang Juli.

Großer Jubeltag für Österreichs-Beachvolleyballer

Noch ein Volleyballer hatte heute Grund zum Feiern. U19-Vizeweltmeister Tim Berger, Sohn von Volleyball-Legende Nik Berger, schaffte seine Matura und wird sich ab nun an voll auf seine Profi-Karriere konzentrieren.