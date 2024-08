Wildwasserkanute Felix Oschmautz ist im neuen Olympiabewerb Kajak-Cross am Sonntag im Achtelfinale ausgeschieden.

Der Kärntner kam in seinem K.o.-Lauf mit vier Teilnehmern auf Platz drei, nur die ersten zwei stiegen ins Viertelfinale auf, das wie die beiden letzten Runden am Montag angesetzt ist. Am Sonntag war auch noch die Niederösterreicherin Viktoria Wolffhardt im Achtelfinal-Einsatz.