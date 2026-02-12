Alles zu oe24VIP
Winterspiele
Hämmerle Dusek
© Getty

Dusek holt Bronze

Alessandro der Crosser: Hämmerle wiederholt GOLD-COUP

12.02.26, 15:03
Alessandro Hämmerle hat seinen Titel im Snowboard Cross verteidigt. Der Vorarlberger setzt sich im Final-Lauf durch, Jakob Dusek fährt auf Platz 3 und krönt den rot-weiß-roten Erfolg.

Alessandro Hämmerle ist Doppel-Olympiasieger im Snowboard Cross. Der Vorarlberger wiederholte im Livigno Snow Park am Donnerstag seinen Coup von vor vier Jahren in Peking und sicherte sich erneut Gold. Hämmerle raste dank eines starken Finishs noch auf Platz eins vor dem Kanadier Eliot Grondin. Bronze ging durch Ex-Weltmeister Jakob Dusek ebenfalls an Österreich. Für das Österreichische Olympische Komitee waren es die Medaillen zehn und elf im Rahmen dieser Winterspiele.

Alessandro Hämmerle
© Getty

Hämmerle hatte es bei Wind und Schneefall in Livigno schon im Halbfinale spannend gemacht. Im Fotofinish gegen US-Routinier Nick Baumgartner gelang dem 32-Jährigen als Zweiter hinter Grondin der Aufstieg. Im Achtel- und Viertelfinale hatte er davor jeweils souverän den Aufstieg fixiert. Auch Dusek kam in seinem Halbfinale im Fotofinish gegen den Franzosen Jonas Chollet weiter. Aus dem österreichischen Quartett hatten sich David Pickl und Lukas Pachner davor schon im Achtelfinale als jeweils Dritte ihrer Läufe verabschiedet.

Alessandro Hämmerle
© Getty

Hämmerle wandelt damit in den Fußstapfen seiner beiden Vorgänger. Seitdem Snowboard Cross olympisch ist, haben nur der US-Amerikaner Seth Wescott, der Franzose Pierre Vaultier und nun der Vorarlberger jeweils zweimal Gold gewonnen. Für Dusek ist es neben WM-Gold 2023 der größte Erfolg. Vor vier Jahren hatte sich der Niederösterreicher bereits im Achtelfinale aus dem Medaillenrennen verabschiedet.

