Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Winterspiele
Sport24 News Backstage Biathlon Bob Curling Eishockey Eiskunstlauf Eisschnelllauf Freestyle-Skiing Langlauf Nordische Kombination Rodeln Shorttrack Skeleton Ski-Alpin Skispringen Snowboard
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Olympia
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Olympia:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Olympia
  4. Winterspiele
Olympisches Feuer: Wetter sorgt für Probleme
© getty

Winterspiele 2026

Olympisches Feuer: Wetter sorgt für Probleme

26.11.25, 15:49
Teilen

Mit der Entzündung der Olympischen Flamme hat der Fackellauf zu den Winterspielen 2026 von Mailand und Cortina d'Ampezzo begonnen. Wegen angekündigten Regens konnte die traditionelle Entzündung nicht wie gewohnt stattfinden.

Sonst wird die Fackel mit Sonnenstrahlen entfacht, was diesmal nicht möglich war. Stattdessen nutzten die Organisatoren die Flamme, die am Montag während der Generalprobe mit Sonnenlicht entfacht und seither aufbewahrt worden war.

Die Zeremonie zur Übergabe der Fackel fand am Mittwoch statt. IOC-Präsidentin Kirsty Coventry war bei ihrer Ansprache zu Tränen gerührt. "Diese Spiele kommen an einem kritischen Punkt in unserer Geschichte", sagte sie. "In der geteilten Welt, in der wir heute leben, nehmen sie wirklich einen symbolischen Platz ein. Es ist unsere Pflicht und Verantwortung, sicherzustellen, dass die Athleten aus aller Welt friedlich zusammenkommen können und die Träume und Hoffnungen derer inspirieren, die überall auf der Welt zuschauen. Das ist der wahre olympische Geist."

Griechischer Ruderer als erster Fackelläufer

Anschließend zeigten Videoaufnahmen von vor zwei Tagen die Hohepriesterin der Zeremonie, die griechische Schauspielerin Mary Mina auf dem Gelände der antiken Stätte. Sie sprach die traditionellen Worte der Bitte an den Sonnengott Apollon, bevor sie die Fackel entzündete. Beim Festakt im Museum wurde das Feuer dann an den ersten Läufer des Fackellaufs, den griechischen Ruderer Petros Gaidatzis, übergeben.

In den kommenden Tagen wird die Flamme durch zahlreiche Orte Griechenlands getragen. Am Donnerstag nächster Woche, den 4. Dezember, wird das Feuer im historischen Panathinaikon-Stadion - Austragungsort der ersten Olympischen Spiele der Neuzeit 1896 in Athen - an die Organisatoren der Spiele Mailand/Cortina übergeben. In Italien ist ein umfangreicher Fackellauf geplant. Tausende Trägerinnen und Träger sollen das Symbol der Spiele durch diverse Regionen des Landes begleiten, bevor die Spiele am 6. Februar im Mailänder San-Siro-Stadion eröffnet werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden