Olympia-Fokus! Flock startet in Cortina 16. Weltcup-Saison

Skeleton-Ass Janine Flock startet in Cortina d'Ampezzo in ihre 16. Weltcup-Saison. Die Tirolerin will auf der neuen Olympia-Bahn gleich ein gutes Gefühl für den Saisonhöhepunkt aufbauen.

Janine Flock bestreitet am Freitag im Eiskanal Eugenio Monti den Auftakt ihrer 16. Weltcup-Saison. Die Gesamtweltcupsiegerin des vergangenen Winters nutzt den einzigen Test unter Wettkampfbedingungen für die Olympischen Spiele im Februar.

Bahn in Cortina überzeugt

Die 36-Jährige zeigte sich von der neuen Olympia-Bahn mit ihren 16 Kurven begeistert. "Man braucht eine Mischung aus präzisem Lenken und den Schlitten im richtigen Moment freilassen", beschrieb Flock die Herausforderung. Die Bahn sei sehr schnell, aber grundlegend tauge sie ihr.

Nervosität vor 16. Saison

Trotz 13 Weltcupsiegen und 42 Stockerlplätzen ist die erfolgreichste Fahrerin des Feldes vor jedem Wettkampf nervös. "Es wird sogar ein bisschen schlimmer. Aber das brauche ich auch, um über die Komfortzone zu gehen", erklärte die Tirolerin.

Fokus auf Olympia-Medaille

Flock hat ihre Vorbereitung dosiert gestaltet, um Rückenprobleme in den Griff zu bekommen. "Das Ziel ist, die Höchstleistung hintenraus zu bringen", sagte die vierfache Europameisterin, die ihre Karriere mit einer Olympia-Medaille krönen will.

Weiter nach Innsbruck

Nach den Rennen in Cortina geht es für die Skeleton-Elite weiter nach Innsbruck, wo am 28. November in Igls gefahren wird. Im Unterschied zu den Rodlern, deren Weltcup aufgrund eines missglückten Umbaus abgesagt worden ist.