Riesiges Thiem-Plakat am Stephansdom - "Danke Domi"

Große Würdigung.

Der Trubel um das Karriere-Ende von Dominic Thiem hat auch vor der Kirche nicht haltgemacht.

Nach seinem letzten Match als Tennisprofi in der Wiener Stadthalle am Dienstag wurde am Wiener Stephansdom ein riesiges Plakat aufgehängt. Auf 100 Quadratmetern ist unter dem Schriftzug "Danke Domi" Thiem mit dem Siegerpokal der US Open 2020, seinem größten Triumph, zu sehen.

Organisiert wurde die Huldigung vom Wiener Krypto-Unternehmen Bitpanda, mit dem Thiem im Sommer eine Partnerschaft als Testimonial eingegangen ist, in Abstimmung mit Thiems Familie.