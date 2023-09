× Salzburg: Neuer Style für Königsklasse

Vor dem Start der Champions-League-Gruppenphase präsentieren Bullen ihr neues Dress.

Sportlich will Österreichs Serienmeister gegen Benfica Lissabon mit Trainer Roger Schmidt, Inter Mailand um ÖFB-Galionsfigur Marko Arnautovic und Real Sociedad aus Spanien zumindest den dritten Platz erreichen. "Wir freuen uns auf diese Gruppe und werden alles uns Verfügbare in die Waagschale werfen", sagte Trainer Gerhard Struber. Bei seiner fünften Teilnahme an der Champions-League-Gruppenphase in Folge bleibt Salzburg ein ganz großer Name erspart, mit Inter bekommt man es aber immerhin mit dem Vorjahres-Finalisten (0:1 gegen Manchester City) zu tun ."Ich würde sagen, es sind schwere Gegner. Das sind zwei Mannschaften mit hoher Qualität, aber es werden geile Spiele", blickte Verteidiger Amar Dedic voraus. Im Champions-League-Herbst vor einem Jahr war Salzburg auf Inters Stadtrivalen AC Milan getroffen.

Der Salzburger Spielstil soll jedenfalls konstant durchgezogen werden. "Wir werden diese Proaktive auf keinen Fall ablegen", sagte Struber. "Wir sind einfach gebranded in diesem Style." Das schlägt sich im neuen Dress der Bullen nieder. Unter dem Motto "Für Europa bestimmt" präsentierte Red Bull das in Schwarz-Rot gehaltene Outfit.

In der Gruppenphase wird in sechs Runden bis zum 12./13. Dezember gespielt, los geht es am 19./20. September. Für das Achtelfinale qualifizieren sich die beiden besten Teams jeder Gruppe, die Gruppendritten spielen in der Europa League weiter. In der abgelaufenen Saison war für Salzburg dort im Sechzehntelfinale gegen den späteren Finalisten AS Roma Endstation. Das Endspiel der Champions League steigt am 1. Juni 2024 im Wembley-Stadion in London.