Schock: Alaba bei Real-Sieg verletzt vom Feld

Das kann es doch nicht sein! Mit David Alaba droht der nächste Superstar im ÖFB-Team für die anstehenden Spiele in der EM-Qualifikation auszufallen. Der Verteidiger musste beim 2:0-Heimsieg von Real Madrid gegen Las Palmas am Mittwochabend fünf Minuten vor dem Pausenpfiff vom Feld.

Die Liste wird immer länger. Nach Inter-Stürmer Marko Arnautovic (Muskelverletzung), Freiburg-Legionär Michael Gregoritsch (Wadenblessur), Stefan Posch, Marcel Sabitzer, Florian Grillitsch und Phillipp Mwene, droht nun der nächste Ausfall in Nationalteam. Im Heimspiel gegen Las Palmas (2:0) blieb Reals-Abwehrboss David Alaba nach einem Sprint ohne Fremdeinwirkung plötzlich auf dem Rasen sitzen. Der ÖFB-Kapitän signalisierte sofort: Es geht nicht mehr weiter!

Der 31-Jährige wurde direkt ausgewechselt und ging prompt in die Kabine zur Untersuchung. Erste Diagnose: Eine Muskelverletzung im Bein. Das ÖFB-Team trifft am 13. Oktober in Wien auf Belgien, drei Tage später geht es in Baku gegen Aserbaidschan. Ob ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick im entscheidenden EM-Quali-Kracher auf den Real-Superstar zählen darf ist noch unklar.