Sensation: Fußball-Star will mit Eis-Queen olympisches Gold holen

Die ehemalige Kapitänin des österreichischen Fußball-Nationalteams Viktoria Schnaderbeck verstärkt zukünftig das Team von Vanessa Herzog. Österreichs schnellste Eisläuferin will dadurch 2016 bei den Winterspielen in Italien die Goldene abstauben.

Der Name Schnaderbeck steht in Österreichs Sportlandschaft vor allem für Eines: Erfolg! Die 83-malige Nationalspielerin beendete vor einem Jahr ihre erfolgreiche Karriere, will nun als Betreuerin voll angreifen. Ihre Agenden umfassen das allgemeine Management und die außersportliche Betreuung der Ice-Skaterin Vanessa Herzog und ihrer Agentur PRO-SPECTIVE.

Das große Ziel ist selbstverständlich Olympia-Gold 2026 in Italien, nachdem bei den letzten Winterspielen nur der bittere vierte Platz erreicht wurde. Herzog selbst sagt dazu: „Viki war schon während ihrer aktiven Karriere ein absoluter Vorzeige-Profi und ist mit Herz und Hirn auch als Managerin tätig. Ich freue mich ein Teil ihres Teams zu sein und auf viele gemeinsame Jahre.“

Auch Schnaderbeck freut sich auf die Zusammenarbeit, sieht Herzog als "nicht nur eine der besten Sportlerinnen unseres Landes, sondern auch als wunderbaren Menschen mit starker Persönlichkeit".