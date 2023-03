× Sensation: Olympia-Heldin Kiesenhofer verkauft Gold-Rad!

Für alle Fahrrad-Liebhaber wird diese willhaben(!)-Anzeige das Nonplusultra sein: eine Spezial-Anfertigung des legendäre Fahrrads, dass die Niederösterreicherin auf den Olympia-Thron gefahren hat, steht nun zum Verkauf!

Schauplatz Tokio, Jahr 2021: Die 32-jährige Kiesenhofer, für die die Top 30 schon ein Erfolg gewesen wäre, gewinnt olympisches Gold! Nachdem die Amateurin völlig überraschend allen davonfährt, ist der Hype um sie groß.

Nun, zwei Jahre danach, will sie eine goldene Spezialversion des Sieges-Rades an den Mann oder die Frau bringen. Um 14.000 kann man es erwerben.

© willhaben ×

Das Spezial-Rad aus dem Hause Kiesenhofer

Eigenen Angaben zufolge entstand das Rad rund ein halbes Jahr nach der Sensations-Goldenen in Kooperation mit dem Hersteller Factor. Die Details haben es in sich: Das goldene Design soll sowohl an den größten Triumph ihres Lebens, aber auch an ihren Brotberuf als Mathematikerin erinnern, wie sie in einem Interview mit dem "KURIER" verrät. Die Kirsche auf der Torte sind aber die handgeschriebenen Mathematikformeln - natürlich ebenso in Gold. Diese stellen zentrale Punkte ihrer Doktor-Arbeit dar!

© willhaben ×

Wunderschön: goldene Mathematik-Formeln