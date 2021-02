Horror-Sturz bei Damen-Springen in Hinzenbach

Das Damen-Springen in Hinzenbach ist von einem Sturz der Norwegerin Eirin Maria Kvandal überschattet worden.

Schockmoment in Hinzenbach! Wie schon zweimal in den letzten Wochen stürzt die Norwegerin Eirin Maria Kvandal einmal mehr bei der Landung und dieses Mal scheint es für die 19-Jährige nicht so gut auszugehen.

Ihr verdreht es das rechte Knie und sie landet unglücklich auf den Kopf. Die Ersthelfer und die Teamkolleginen sind sofort da. Sie wird auf einer Trage aus dem Auslauf getragen. Kvandal ist ansprechbar, nun bleibt für sie zu hoffen, dass sie sich da keine schlimmeren Verletzungen zugezogen hat.

HIER das Springen im Sport24-LIVE-Ticker

© oe24